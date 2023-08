Luciano Sánchez tras impactante lesión por jugada de Marcelo: Sé que fue sin intención

Luciano Sánchez, futbolista de Argentinos Juniors, se refirió a la terrible lesión que tuvo ante Fluminense por la Copa Libertadores y se mostró calmado con miras al inicio de su recuperación.

"Tengo un montón de mensajes, Marcelo me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada. Nada, quiero agradecer a la gente que me ha escrito, se han preocupado un montón", dijo a la prensa argentina.

"Me mandó un mensaje ahí pidiendo disculpas, se sentía mal. Me enteré que me estaba buscando en el vestuario. Son gestos que muestra cómo es como persona y yo lo admiro como jugador, y también como persona ahora", agregó.

"Nada que reprocharle a él. Que se quede tranquilo, se lo dije. Fue un mal momento al principio nomás", añadió respecto al exReal Madrid que provocó su afectación física.

"Fue bastante dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo, inmovilizado sin dolor. Ahora vamos a casa a esperar que se deshinche. Después tenemos que hacer un par de estudios más y ahí determinar cuándo operamos".

Luego del encuentro, Argentino Juniors detalló en un primer diagnóstico que el lateral sufrió una luxación de la rodilla izquierda, cuya recuperación puede prolongarse alrededor de seis meses.