Medio argentino criticó a Arturo Vidal por apoyo a Flamengo para final de la Copa Libertadores

El medio argentino Olé lanzó una irónica crítica al volante chileno Arturo Vidal, quien manifestó su apoyo por Flamengo, rival de River Plate en la final de la Copa Libertadores que se disputará en Santiago.

El jugador de Barcelona celebró el triunfo por 5-0 del Mengao sobre Gremio en la semifinal y puso en redes sociales "¡Vamos Flamengo carajo!, con todo a la final". Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas al otro lado de la Cordillera.

"Es chileno, juega en España y nunca pasó por un equipo de Brasil pero, en esta final de la Copa Libertadores, parece que Arturo Vidal es más brasileño que nadie", lanzó de manera tajante el diario Olé.

Además, el medio trasandino recordó una frase que lanzó el seleccionado criollo en el pasado: "Me encanta el fútbol brasileño y me gustaría jugar algún día en ese país. Me gustaría jugar en Flamengo, que es un equipo apasionado como yo".

En tanto, la publicación de Vidal tampoco pasó inadvertida para los fanáticos del "Mengao", quienes alucinaron con el mensaje y hasta alentaron al futbolista nacional a irse a jugar allá en un futuro.