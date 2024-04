Futbolista acusó que le ofrecieron millonaria cifra para que recibiera amarilla en su próximo partido

Una importante y polémica revelación se produjo en las últimas horas en el marco de la Copa Sudamericana, ya que un futbolista aseguró que le ofrecieron dinero para ser amonestado en su próximo duelo.

Se trata del boliviano Robson Matheus, jugador de Always Ready, quien en la previa del compromiso ante Defensa y Justicia declaró ante los medios: "Me llamaron por teléfono. Primero me ofrecieron 5.000 dolares (casi cinco millones de pesos chilenos). Les dije que no. Que no va con mi persona y que recién estoy empezando en el fútbol. Luego me ofrecieron 10.000 dólares (más de nueve millones de pesos chilenos) y le dije que no, que yo juego al fútbol porque lo amo, no por dinero".

La denuncia de Robson Matheus, jugador del Always Ready, quien asegura le ofrecieron hasta 10.000 USD por hacerse amonestar ante Defensa y Justicia



Sobre el mismo tema, el abogado del club Marcelo Ortiz sostuvo: "Conocemos los valores que tiene Robson, de la familia que él viene y obviamente nosotros, como dirigencia, lo vamos a apoyar... Obviamente, vamos a investigar si hay más jugadores que han sido sujetos de estas llamadas y evidentemente lo que vamos a hacer día en adelante es que se haga una investigación pormenorizada, vamos a hacer nuestras denuncias a Conmebol".

Este duelo se llevará a cabo este miércoles a las 18:00 horas (22:00 GMT) con localía para los argentinos.