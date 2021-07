La agenda de las revanchas de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Esta semana se jugarán las revanchas de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Revisa la programación de los partidos:

Martes 20 de julio

- Gremio (César Pinares) vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito (1-0 en la ida), 18:15 horas.

- Atlético Paranaense vs. América de Cali (1-0 en la ida), 20:30 horas.

Miércoles 21 de julio

- Arsenal vs. Sporting Cristal (1-2 en la ida), 18:15 horas.

- Red Bull Bragantino vs. Independiente del Valle (2-0 en la ida), 20:30 horas.

- Libertad (Marcelo Díaz) vs. Junior (4-3 en la ida), 20:30 horas.

Jueves 22 de julio

- Independiente vs. Santos (0-1 en la ida), 18:15 horas.

- Peñarol vs. Nacional (2-1 en la ida), 20:30 horas.

- Rosario Central vs. Deportivo Táchira (2-2 en la ida), 20:30 horas.