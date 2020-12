Los Viking's 5: Hemos estado en varios festivales pero tocar en la Sudamericana sería lo máximo

En medio de la campaña que tiene a Coquimbo Unido a un paso de las semifinales de la Copa Sudamericana, la ilusión de los hinchas se refleja en los más simbólicos fanáticos del elenco pirata: "Los Viking's 5".

Y el tradicional grupo de cumbia se ve tocando en una eventual final de Copa Sudamericana para así acompañar al cuadro del "barbón".

"Es bonita la idea porque nace de la gente, del hincha, del sueño de ver a Coquimbo en la final con Los Viking's cantando 'De Coquimbo Soy', que es nuestro himno. La emoción sería incontenible, lagrimas, llantos van a haber, sería difícil. Cuando viajamos al extranjero viajamos con camisetas y en los lugares iconos de los países salimos con la ropa del equipo. Siempre hemos sido orgullosos del club, no solo ahora", comentó Angel Núñez, director de la banda, al diario HoyxHoy.

"Hemos estado en tantos escenarios maravillosos como Viña del Mar, Olmué, Europa, en festivales que la gente no tiene idea que existen. Tocamos en un trasatlántico que atravesaba de Suecia a Dinamarca con 5 mil personas dentro y de ocho pisos. Pero tocar en la final no lo supera nada, sería lo máximo. No lo podría describir con palabras. Si eres fanático y te toca estar con ellos y cantarles... No tengo palabras para expresar esa sensación de alegría y orgullo", añadió Núñez, quien no quiere ser "pájaro de mal agüero".

"Estamos calladitos, haciendo fuerza. No tenemos ninguna cábala ni nada", comentó.