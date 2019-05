Luciano Aued: No hicimos nada bien, tuvimos una noche negra

El volante de Universidad Católica, Luciano Aued, se mostró muy dolido tras perder por un abultado 5-0 ante Independiente del Valle por el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019.

Luego del compromiso el mediocampista indicó que "la verdad es que hoy no hicimos nada bien. No estuvimos a la altura de un partido de copa. Sabíamos todo sobre cómo nos iban a lastimar, cómo jugaban ellos, cómo nos podían llegar a hacer goles y terminamos haciendo todo lo contrario. Tuvimos una noche negra".

"No recuerdo que hayamos pasado un papelón tan grande como el que hicimos hoy, así que no hay mucho más que decir que pedir disculpas porque no estuvimos a la altura de un partido de esta magnitud. Tuvimos todas las herramientas, sabíamos todo sobre cómo jugaba el rival e hicimos todo mal", apuntó.

En la misma línea, el argentino aseguró que "todo lo hicimos mal, hablamos en el entretiempo de que teníamos que tratar de por lo menos no recibir más goles y tratar de hacer alguno para mantener alguna ilusión, pero nos volvieron a convertir y nos pudieron hacer dos o tres goles más".

"Lo único que queda es trabajar, tratar de dar el máximo en la vuelta, al menos ganarlo y no hay mucho más para analizar", apuntó.