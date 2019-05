Mario Salas tras la derrota ante la UC de Ecuador: No logramos el objetivo, pero no es un fracaso

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, aseguró que la derrota ante Universidad Católica de Ecuador que los dejó fuera de la Copa Sudamericana, si bien fue una derrota importante, no lo considera un fracaso.

Al respecto, el "Comandante" afirmó tras el compromiso que la caída ante los ecuatorianos "no es un fracaso, siento que es el no logro de un objetivo. Nosotros nos habíamos propuesto seguir en la Copa Sudamericana y con esto no se logra un objetivo importante. Llamarlo como se quiera llamarlo va más allá".

"Es un objetivo que nos habíamos propuesto y que no lo logramos. No tuvimos las herramientas, sobre todo futbolísticas, para poder pasar de fase y creo que Universidad Católica es un justo ganador, sobre todo en el día de hoy. Hizo muy bien el libreto que venía a hacer y eso de alguna forma nos complicó y fuimos incapaces de superar esa valla. Yo lo llamaría una derrota importante", apuntó.

En relación a los errores que cometió el "Cacique", el técnico dijo que "creo que no podemos regalar tanto como regaló Colo Colo en el primer tiempo. Siento que fue muy bajo futbolísticamente. En el segundo tiempo cambia la actitud y la manera de encarar el partido por nuestra parte y eso sin duda nos generó muchas más ocasiones de gol de una forma un poco más construida".

A su vez, Salas indicó que "la presión nuestra es constante. Se acaba hoy y parte mañana ya pensando en Unión La Calera. Tenemos la obligación de ganar el fin de semana y hubiera pasado lo mismo si ganamos o perdemos. Estando en Colo Colo sabes que las presiones son algo del día a día y de todos los campeonatos".