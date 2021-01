Matías Cano: El orgullo se me sale del pecho por ver a mis compañeros correr hasta la última pelota

El portero de Coquimbo Unido Matías Cano se mostró apesadumbrado por la eliminación en semifinales de Copa Sudamericana tras una derrota con Defensa y Justicia, por 4-2, y señaló que está muy orgulloso por lo mostrado por el equipo, que ahora debe enfrentar el Campeonato Nacional, donde marcha último.

"Intentamos todo lo que nos dio, hicimos lo que teníamos a nuestro alcance y no nos alcanzó. Histórico hubiera sido salir campeones, después con el tiempo seguramente me arrepienta y le dé el valor que se merece a esta campaña. Estamos vivos y vamos a tener que levantar la cabeza y enfrentar el campeonato local con valentía y corazón, con voluntad para sacar rápido este sabor amargo que tenemos en la garganta", comenzó el meta "pirata" en su conferencia de prensa.

"No discutimos nada, no incumplimos ninguna regla e hicimos lo que estaba a nuestro alcance. Jugamos con equipos que tienen una jerarquía en todo el campeonato y me parece que no se vio la diferencia de dinero que hay entre un plantel y otro, le mostramos a la gente de Coquimbo y a nosotros que con esfuerzo y trabajo se puede nivelar cualquier cosa", continuó.

En ese sentido dijo que "miento si digo que estamos contentos por haber llegado hasta acá. Queríamos pasar, teníamos la ilusión intacta y hay que seguir para adelante. Acá no muere nadie. Hay cosas peores en la vida".

"Se me complica dar un análisis certero, porque la angustia se apodera de los sentimientos, solo el que se puso una camiseta y salió a la cancha sabe lo que es quedar afuera en una semifinal. La enseñanza mayor es que en estos partidos no puedes pestañear ni tener un mínimo error, porque lo pagas caro y terminas llorando en el vestuario", prosiguió.

"Tengo un orgullo que se me sale del pecho por mis compañeros verlos correr hasta la última pelota, jugadores que estuvieron todo el torneo con molestias, que supieron sacar adelante situaciones personales y dejaron todo por Coquimbo Unido. No quiero llorar, pero agradezco también a nuestras familias, todos mis compañeros, la mía y del cuerpo técnico, de todos los que hacemos Coquimbo Unido. No vamos a pedir disculpas porque queríamos pasar, pero nos duele tanto como a ellos"

"Lo único que queremos es salir a jugar el próximo partido y mostrar ese juego y valentía que mostramos en el segundo tiempo", completó Cano, con mucha emoción en su voz.