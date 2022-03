Se definen las llaves: La programación de las revanchas de la primera fase de Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana definirá esta semana a sus primeros clasificados a su segunda fase y tendrá como protagonistas los duelos de los chilenos entre Deportes Antofagasta frente a Unión Española, y Unión La Calera contra Ñublense.

Los primeros en saltar a la cancha serán "cementeros" y "diablos rojos", que en el duelo de ida igualaron sin goles en el "Nelson Oyarzún" de Chillán. El partido de revancha está programado para el martes 15 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el estadio Sausalito.

Posteriormente, Deportes Antofagasta recibirá a Unión Española en el Zorros del Desierto de Calama el jueves 17 a las 19:15 horas (22:15 GMT). En la ida, disputada en Santa Laura, el cuadro "puma" dio la sorpresa y se impuso por 1-2 para tomar ventaja en la llave.

Revisa la programación completa:

Martes 15 de marzo:

Oriente Petrolero (BOL) vs. Royal Pari (BOL), 19:15 horas. (3-2).

Metropolitanos FC (VEN) vs. Estudiantes de Mérida (VEN), 19:15 horas. (2-0).

General Caballero (PAR) vs. Sol de América (PAR), 19:15 horas. (3-0).

Unión La Calera (CHI) vs. Ñublense (CHI), 21:30 horas. (0-0).

Melgar (PER) vs. Cienciano (PER), 21:30 horas. (1-1).

Miércoles 16 de marzo:

River Plate (URU) vs. Liverpool (URU), 19:15 horas. (1-0).

LDU Quito (ECU) vs. Musuch Runa (ECU), 21:30 horas. (2-0).

América (COL) vs. Independiente de Medellín (COL), 21:30 horas. (1-2).

Sports Boys (PER) vs. Ayacucho FC (PER), 21:30 horas. (0-2).

Jueves 17 de marzo:

Deportivo La Guaira (VEN) vs. Madeira Club Lara (VEN), 19:15 horas. (0-2)

Guaireña (PAR) vs. Nacional (PAR), 19:15 horas. (1-0).

Deportes Antofagasta (CHI) vs. Unión Española (CHI), 19:15 horas. (2-1).

Guabirá (BOL) vs. Jorge Wilstermann (BOL), 21:30 horas. (0-4)

Junior (COL) vs. La Equidad (COL), 21:30 horas. (0-0).

9 de octubre (ECU) vs. Delfín (ECU), 21:30 horas. (1-1).

Cerro Largo (URU) vs.. Montevideo Wanderers (URU), 21:30 horas. (1-2).