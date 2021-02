Matías Cano: Los culpables del descenso somos los jugadores, lo dimos todo y no alcanzó

El capitán de Coquimbo Unido, Matías Cano, mostró su gran tristeza tras el descenso de su equipo a la Primera B, luego del empate 2-2 contra Palestino, y fue autocrítico al señalar que los futbolistas son los responsables.

Cano sostuvo a TNT Sports que "sabíamos que no dependíamos de nosotros. El partido refleja un poco el año de Coquimbo, muy protagonista y fallando oportunidades claras. Nos hacen goles por desatenciones".

"La culpa es de nosotros los jugadores que no estuvimos a la altura. Que jugamos varios partidos en pocos días, no es excusa. Que los árbitros a veces no nos cobraron algunas cosas, no es excusa", siguió en la misma línea.

Además, añadió que "es justo que si estamos en el último lugar de la tabla bajemos, no tenemos que echarle la culpa a nadie. Debemos afrontarlo. La mayoría de la gente cree que terminó todo y yo creo que está comenzando. Debemos hacer una autocrítica, para que cuando volvamos no se repitan los mismos errores. Intentaremos que no sean 12 años de nuevo la siesta que se pegó Coquimbo en la B, porque es un club muy representativo".

De todas formas, fue claro en señalar que "no me arrepiento de nada. Si tuviera que volver a vivir este año así, con este final, por todas las alegrías y enseñanzas que me dejó, lo volvería a elegir. Hay cosas peores en la vida"

"Me saco el sombrero por nuestra gente y estamos igual de dolidos que ellos. Hay que poner la cara y sacar el pecho no solo cuando se hacen las cosas bien. Cuando lleguemos a la ciudad quiero que toda la gente se ponga con orgullo su camiseta, lo dimos todo, pero no alcanzó", cerró.