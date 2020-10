Cristiano Ronaldo: El Mundial de Qatar será el último para mí

El portugués Cristiano Ronaldo sorprendió a todos al señalar aque la próxima cita del Mundial de Qatar 2022 será el último que disputará como seleccionado de las "quinas".

"El Mundial de la FIFA del 2022 será el último para mí", sostuvo en declaraciones que reprodujo el reconocido medio Sport Bible.

Cristiano, que jugó ante Francia en el 0-0 que firmaron el domingo, ha disputado cuatro Mundiales con los lusos: 2006, 2010, 2014 y 2018.

Cristiano Ronaldo: "The 2022 FIFA World Cup will be my last" 🇵🇹😭 pic.twitter.com/seRPHCjrb4