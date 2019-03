Cristiano Ronaldo evitará ir a Estados Unidos por demanda de violación en su contra

Juventus no participará en un torneo amistoso que tenía programado en Norteamérica.

Los organizadores del torneo de verano International Champions Cup, aseguraron que Juventus no participará de su torneo de verano para mantener a Cristiano Ronaldo lejos de Estados Unidos tras la demanda de violación en su contra, aseguró el medio The New York Times.

El portugués fue acusado por la estadounidense Kathryn Mayorga, quien contó que el ex jugador de Real Madrid la violó en Las Vegas en 2009 y luego le pagó 375 mil dólares para que no contará lo sucedido.

Cristiano ha negado en varias oportunidades estas acusaciones y aseguró que todo es una falsa por parte de Mayorga.

Es por esta razón que para cuidar a su máxima estrella, el cuadro italiano se alejará de los torneos en norteamérica y su destino se perfila para China, donde clubes ingleses como Tottenham Hotspur y Manchester United disputan ahí su pretemporada.