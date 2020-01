Cristiano Ronaldo igualó importante registro de Alexis Sánchez con su "hat-trick"

El portugués Cristiano Ronaldo igualó un importante registro del chileno Alexis Sánchez con su "hat-trick" de este lunes en la goleada 4-0 de Juventus sobre Cagliari, según dio cuenta el sitio estadístico Squawka Football.

Luego de sus tres tantos, el luso y el chileno son los únicos futbolistas que han anotado en tres ocasiones durante un mismo partido en la Premier League, la Serie A de Italia y la liga española, de acuerdo a la información entregada por dicha publicación.

"Alexis Sánchez y Cristiano Ronaldo son los únicos futbolistas en anotar un 'hat-trick' en la Premier League, LaLiga y la Serie A", explicó el sitio.

Junto a ello publicó imágenes de ambos con los detalles de estos tripletes, por lo que aclaró que "el número total que tienen es ligeramente diferente".

Alexis jugó 88 partidos en Italia y marcó una vez un "hat-trick", mismo número que logró en España, mientras en Inglaterra lo alcanzó dos veces.

En el caso de Cristiano, anotó uno en la Premier League, 34 en España y uno en Italia, el de este lunes.

