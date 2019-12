El astro portugués Cristiano Ronaldo posee la cuenta de Instagram más valorada del mundo, con un monto de 47,8 millones de dólares.

Según un ránking elaboradopor el sitio Bleach Report, el goleador de Juventus es quien más percibe a través de esta red social, llegando incluso a ganar más dinero por esta vía que con su sueldo en la "vecchia signora", que es de 34,6 millones.

"CR7" supera a otras figuras del deporte como Lionel Messi (23,3 millones) y David Beckham (10,7 millones), así como también a las estrellas del espectáculo Kendall Jenner y Selena Gomez.

Revisa el listado publicado por el sitio Bleach Report:

