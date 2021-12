Cristiano Ronaldo recordó gesto de Alex Ferguson cuando su padre estaba enfermo

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, ídolo de Manchester United, recordó un gran gesto que tuvo el ex entrenador Alex Ferguson cuando su padre se encontraba enfermo.

En conversación con el club inglés y TeamViewer, CR7 expresó que "compartimos muchos hermosos momentos juntos, pero creo que guardo en mi corazón los más difíciles".

El ex Juventus añadió que "un día, yo estaba muy deprimido, porque mi padre estaba en el hospital, pero después hablé con Sir Alex y me dijo que podía ir a visitarlo y quedarme dos o tres días con él. Me dijo que iba a ser difícil, porque justo teníamos que jugar partidos duros, pero que entendía mi situación".

"Para mí, estas son las cosas más importantes, además de ganar la Champions League, la Premier League y ese tipo de cosas. Por eso quiero agradecerle por lo que me dijo. Debo apreciar eso", añadió.

El padre de Cristiano falleció en 2005 por una insuficiencia hepática a los 51 años.