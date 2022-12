El estratosférico sueldo que recibirá Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo se convirtió este viernes en nuevo jugador de Al Nassr de Arabia Saudita, club que le pagará un estratosférico sueldo al portugués hasta junio del 2025.

El luso ganará 200 millones de euros por cada año en que defienda a la escuadra de Riad, cifra que incluye según los acuerdos comerciales, según dijo el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter.

Con estos montos, "CR7" se convertirá en el futbolista con mejor salario en la historia de este deporte, considerando que percibirá 16.6 millones de la moneda europea mensualmente, superando las cifras que existían hasta la actualidad.

El fichaje de Cristiano en Al Nassr ya ha generado multitudinarias reacciones en el mundo del fútbol y fuera de él, donde incluso el ministro saudí de Deportes dijo estar "feliz" por la movida.

Here’s Cristiano Ronaldo with Al Nassr shirt after contract signed until June 2025 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo



▫️ Agreement valid for two years and half;



▫️ Total salary will be close to €200m per year, but this includes commercial deal.



It’s the biggest salary ever in football. pic.twitter.com/ZnOg8lY6Wb