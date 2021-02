Este martes se estrenará "Ronaldo", el documental sobre la vida de Cristiano

"Ronaldo", el documental sobre el astro del fútbol Cristiano Ronaldo, se etrenará este martes 2 de febrero a las 20:00 horas en nuestro país en las pantallas de HBO y HBO GO.

La pieza audiovisual abordará la vida y pensamientos de uno de los mejores futbolistas del mundo durante el año más importante de su carrera: el 2013 cuando ganó el prestigioso Balón de Oro.

En "Ronaldo", los seguidores del portugués tendrán acceso, por primera vez, a uno de los deportistas de élite en la cima de su carrera con entrevistas e imágenes exclusivas de su familia y de su vida deportiva y personal.

A través de una conversación profunda con el jugador, el documental se mete en la piel de una de las personas más famosas del planeta, revelando un lado de Cristiano Ronaldo que el mundo nunca ha visto. La producción va más allá y no solo muestra el perfil de una superestrella del fútbol y de cómo se formó, sino una completa radiografía del sacrificio, dolor y determinación que CR7 ha puesto para convertirse en el mejor de todos los tiempos.

El documental se filmó en Madeira, Portugal, el lugar de nacimiento de Cristiano y en donde inició su carrera profesional con Sporting de Lisboa; y en Madrid, mientras era jugador de Real Madrid.

Dirigido por el ganador del premio BAFTA Anthony Wonke (Fire in The Night, The Battle for Marjah, The Tower: A Tale of The Two Cities), "Ronaldo" está producido por Paul Martin, James Gay-Rees y Asif Kapadia (Senna, Amy), en asociación con Universal Pictures, On The Corner Films y Mediapro, y cuenta con la música de Walter Mair.