Federación Checa de Fútbol cuestionó el récord de Cristiano Ronaldo: Le faltan 62 goles

El récord logrado por Cristiano Ronaldo como máximo goleador en la historia del fútbol con 760 goles tras anotar en la Supercopa de Italia generó polémica y la Federación Checa de fútbol aseguró que Josef Bican hizo más goles que el portugués.

En definitiva, lo que exponen es que el ex jugador de Real Madrid deberá hacer 62 dianas más para alcanzar a Bican, quien según sus registros, tiene 821 tantos.

"El comité de Historia y Estadísticas de la Federación Checa de Fútbol contó todos los goles marcados por el legendario Josef Bican y podemos declarar que marcó 821 goles en partidos oficiales", explicaron.

Además, agregaron que "se incluyen goles de partidos de Primera y Segunda Ligas, Copas nacionales, Copa Centroeuropea y selecciones de selecciones. Por el contrario, los amistosos no se incluyen en las estadísticas, a excepción de la selección nacional".

De esta forma, se abrió el debate y polémica sobre el supuesto récord alcanzado por Cristiano Ronaldo tras marcar un tanto en el 2-0 de Juventus sobre Napoli.

The best goalscorer in football history? 🤔



The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.



Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p