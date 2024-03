Georgina Rodríguez reveló cuándo será el retiro de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo estuvo presente en la Fashion Week en París, donde se captó una conversación donde habría revelado la posible fecha de retiro de CR7.

En el video que circula en redes se ve a Georgina hablando con la cantante serbia Jelena Karleuša, donde le dice cuánto le queda de carrera a Cristiano hasta su retiro. "Un año, y luego termina. Tal vez dos, no lo sé".

Si bien Cristiano Ronaldo, de 39 años, no ha informado nada sobre un posible retiro, todo indica que está cerca, más ahora con la confirmación de la propia Georgina.

“Cristiano 1 year and then finished maybe 2” guys its over its fully over pic.twitter.com/lrNiOra1DZ