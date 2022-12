¿Guiño al futuro? Cristiano Ronaldo entrenó en dependencias de Real Madrid

Luego de la eliminación de Portugal a manos de Marruecos en Qatar 2022, el delantero Cristiano Ronaldo volvió a Europa y no precisamente a su país natal, si no que a España donde llegó hasta las dependencias de Real Madrid para entrenar.

De acuerdo a información del medio Relevo, tras recibir el permiso pertinente de Real Madrid, el ariete pudo disponer de un campo distinto al que acogió el entrenamiento del primer equipo dirigido por Carlo Ancelotti para llevar a cabo una sesión personal ante la sorpresa de muchos de los presentes en Valdebebas.

Recordar que Ronaldo se mantiene sin club tras la abrupta y polémica salida de Manchester United, por lo que sigue a la espera de concretar un fichaje en Europa o algún jugoso contrato en Medio Oriente.

Según la publicación, Ronaldo no tuvo contacto con sus ex compañeros, aunque sí con algunos miembros de las divisiones menores del club, que se acercaron a la cancha donde estaba el crack lusitano.

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch 🚨⚪️ #Ronaldo



As revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt