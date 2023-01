Hinchas de Al Nassr hicieron filas para comprar camiseta de Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo fue oficializado el pasado viernes como incorporación del club saudí Al Nassr y eso provocó que la tienda oficial de la institución recibiera una multitud que quería adquirir camisetas con su nombre.

Según lo que pudo verse en redes sociales, se disparó la venta de la indumentaria y este lunes hubo presencia masiva de los fanáticos.

Revisa algunas imágenes:

#WATCH: Saudi football fans continue to flock to sport shops to buy their own @Cristiano Ronaldo shirt sporting the number 7, after his signing of a two-year deal with #Saud’s @AlNassrFC_EN https://t.co/SFgYriuWTT pic.twitter.com/ViTqsX5JTM