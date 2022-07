La pesada broma que Spartak de Moscú le hizo a Cristiano Ronaldo en redes sociales

El futuro del delantero Cristiano Ronaldo se mantiene en la incertidumbre, pues el jugador quiere salir de Manchester United y hay varios clubes que se quieren hacer con los servicio del atacante.

Sin embargo, el club ruso Spartak de Moscú aprovechó la situación para bromear con la situación del goleador portugués y de paso confirmar que no hay interés en ficharlo.

Fue así como a través de su cuenta en Twitter, el club ruso compartió una supuesta captura de pantalla en donde se lee que Cristiano le manda un mensaje directo poniendo "hola".

Inmediatamente, Spartak le respondió con un tajante "No", haciendo alusión a que no quieren contratar a Cristiano Ronaldo.

Esta no es la primera vez que los rusos juegan así con un gran fichaje, pues en el pasado 'le mandaron mensaje' a Lionel Messi, pero la Pulga los rechazó de la misma manera que ellos hicieron con Cristiano.

Pain again. But not for us this time. https://t.co/3ifQw7tIcl pic.twitter.com/6RO0nWzHts