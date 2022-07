La provocadora reacción de Cristiano Ronaldo al repudio de hinchas de Atlético de Madrid

El portugués Cristiano Ronaldo apareció en redes sociales y lo hizo con provocadoras respuestas a los hinchas de Atlético de Madrid, y contra la prensa por los rumores de su salida de Manchester United.

En Instagram, se viralizó la imagen de una pancarta de los hinchas colchoneros repudiando un posible fichaje de la ex estrella de Real Madrid, con un enfático "CR7 not welcome" (no es bienvenido).

Cristiano, al ver la imagen, respondió con emojis de risa, lo que fue considerado por muchos como una burla a su antiguo rival.

En paralelo, el medio The Sun afirmó que el agente Jorge Mendes pidió a Manchester United la salida del jugador. Y Cristiano respondió también en tono rudo contra la prensa.

"Imposible que no hablen de mí un día. Solo así la prensa gana dinero. Saben que si no mienten no atraen la atención de las personas. Sigan, que algún día acertarán en alguna noticia", cerró con sorna el jugador.