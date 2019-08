La reacción del hijo de Cristiano Ronaldo al conocer los humildes orígenes de su padre

El crack portugués Cristiano Ronaldo concedió una entrevista en profundidad para el canal luso TVI y contó una emotiva historia sobre la reacción que tuvo su hijo mayor, Cristiano Junior, al conocer sus humiles orígenes en Lisboa.

"Fui con Cristiano Junior y entramos a la habitación donde me hospedaba con mi amigo Miguel Paixao, cuando tenía 12 años. Y mi hijo se volvió y me dijo: 'Papá, ¿tú viviste aquí?'. Él no se lo podía creer", explicó el jugador de Juventus.

"Me hacía ilusión que viera dónde crecí. Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces. Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco", agregó el jugador.

La razón de Ronaldo para enseñar sus orígenes a su hijo fue para darle una lección de vida.

"Piensas que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa. piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incluso cuando hago evento en escuelas. Intento transmitirle que con talento no alcanza. Con trabajo y dedicación creo que puedes conseguir todo aquello que quieres hacer", cerró.