Técnico de Al Nassr dijo que quiso fichar a Messi antes que a Cristiano Ronaldo

El entrenador del club saudí Al Nassr, nuevo destino del portugués Cristiano Ronaldo, emitió una declaración muy polémica antes que se hiciera oficial la incorporación del exfutbolista de Manchester United.

"Intenté traer a Messi directamente desde Doha", dijo cuando fue consultado durante una conferencia de prensa si es que les sería posible sumar a "CR7".

El registro se hizo viral en redes sociales durante los últimos días, sobre todo porque el portugués ya firmó un millonario contrato con la tienda árabe.

🗣️ Al Nassr coach, Rudi Garcia, asked about Ronaldo before the official announcement: "I wanted to bring Messi from Doha."



Ronaldo's new coach is a Messi fan 😭😭😭



pic.twitter.com/H6NsAqpCAn