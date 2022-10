[VIDEO] ¡Siiiiuuu! Cristiano Ronaldo volvió a anotar y llegó a 700 goles en clubes

El delantero portugués Cristiano Ronaldo volvió al gol en el partido entre Manchester United y Everton, con el que alcanzó las 700 anotaciones a nivel de clubes.

El atacante definió de pierna zurda para dejar las cosas 1-2 para los "red devils" en el partido que se juega en Goodison Park.

Revísalo acá:

🇵🇹 Sporting: 5 goals

🇪🇸 Real Madrid: 450 goals

🇮🇹 Juventus: 101 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man United: 144 goals



700 not out for CR7 🔥 pic.twitter.com/WwCUFfICXg