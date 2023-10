[Videos] Cristiano Ronaldo y Sadio Mané hicieron callar al público tras triunfo de Al Nassr

Luego de que los hinchas de Al-Ettifaq molestaran al delantero de Al-Nassr Cristiano Ronaldo con cánticos a favor de Lionel Messi, el jugador portugués y su compañero senegalés Sadio Mané hicieron callar a los fanáticos rivales.

En los primeros compases del partido válido por los octavos de final de la Copa del Rey, los hinchas visitantes le recordaron al lusitano el Balón de Oro ganado por el rosarino, pero el futbolista tuvo su dulce revancha gracia al gol de Sadio Mané, a los 107 minutos de juego.

Ahí, el nacido en Madeira y el africano fueron hasta los fanáticos para hacerlos callar.

Finalmente fue 1-0 para el elenco de CR7, que se mete en los cuartos de final del torneo copero saudí.

Ronaldo and Mane telling Al Ettifaq fans to talk trash now 😭😂



Ronaldo is a born thug!! pic.twitter.com/UuQtwUwq2j