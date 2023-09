[Videos] Hasta un "siiiiiuuu" masivo: Cristiano Ronaldo generó locura en su llegada a Irán

El arribo del delantero portugués Cristiano Ronaldo a Irán para jugar un partido de la Liga de Campeones de Asia generó una masiva locura entre los hinchas, quienes se agolparon en varios sectores de Teherán para ver el bus que trasladó al plantel de Al-Nassr.

El vehículo fue escoltado por un centenar de personas por las calles iraníes, y en el hotel del equipo también cientos de hombres llegaron para ver si captaban al astro portugués.

Incluso en una calle un grupo de jóvenes realizó la característica celebración de CR7 con un "siiiiiuuu" masivo.

