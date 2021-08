Wayne Rooney: No creo que alguien con el legado de Cristiano vaya al City

La opción de Cristiano Ronaldo en Manchester City no tiene muy contento a su ex compañero Wayne Rooney, con el que compartió ataque en el United, y quién criticó la decisión del portugués.

"No creo que alguien con el legado de Cristiano vaya al City" opinó el ahora entrenador en conversación con talkSPORT.

"Creo que debes hacer lo que es correcto para ti como persona, para tu familia. Todo el mundo sabe que nunca podría jugar para el Liverpool o el Manchester City. Eso es obvio, pero cada uno es cómo es", cerró.

