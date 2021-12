Arquero de Curicó: Lo estamos pasando mal, hay muchas cosas atrás de esta liguilla

El arquero de Curicó Unido, Fabián Cerda, explicó la incertidumbre que se generó en el plantel maulino a causa de las denuncias contra Deportes Melipilla, las cuales tienen en vilo al equipo que jugará la promoción ante Deportes Copiapó.

Recordar que el elenco del Maule fue 15° por lo cual debe evitar el descenso en esa llave ante los atacameños, no obstante, si la denuncia presentada por varios clubes en contra de los "potros" es acogida, el rival de los nortinos será Huachipato.

Esto tiene a los curicanos con más dudas que certezas: "Algunos compañeros extranjeros necesitan volver a sus países para estar con sus familias. Lo estamos pasando mal, así es difícil disfrutar la Navidad y el Año Nuevo. Pueden decir que es solo un partido, pero hay muchas cosas atrás de esta liguilla: está el colegio de los hijos, el arriendo de las casas, el término de contrato y todo lo que genera esta suspensión", dijo Cerda en diálogo con Las Últimas Noticias.

"En mi casa tengo arriendo hasta fin de mes, no sé si el club nos va a respaldar y todo eso genera más incertidumbre. Mis hijos Facundo e Ian viven en Santiago, los voy a buscar cada vez que puedo y me los traigo a Curicó, pero no sé dónde estaré el próximo año y si podré mantener esa dinámica. Es un drama que está viviendo Copiapó y nuestros hinchas que están en la misma incertidumbre", añadió.

"Ojalá se pongan una mano en el corazón y vean lo humano. Es una falta de respeto lo que estamos viviendo", complementó.

De cara al futuro personal también hay dudas: "Los equipos se están armando, uno empieza a ver que han fichado arqueros y de a poco se van cerrando las puertas donde veía posibilidades. Ese es el miedo que uno tiene", expresó.