Deschamps: Los que están en posición cómoda no se pueden hacer los locos

Jorge Deschamps, portero de Curicó Unido, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la crisis social que vive el país y afirmó que hay que continuar el apoyo con el movimiento, y que las personas en situación privilegiada no pueden seguir pasando por alto las demandas de la población.

"Me parece que el movimiento está bien, tenemos que apoyar, los que cuentan con una posición cómoda no se pueden hacer los locos con lo que pasa en todo el país. Esto es de todos, es para nuestros hijos, padres, abuelos, aquellos que necesiten una mano y no son apoyados de buena forma", declaró el arquero.

Del mismo modo, sostuvo que "no estamos de acuerdo con los destrozos, porque es la misma gente que está peleando por mejorar sus derechos y condiciones laborales".

"La delincuencia ha estado siempre y ha sido masivo, aunque llama la atención que en algunos casos 'se hace la vista gorda' y los delincuentes hacen lo que quieren", criticó.

No obstante, remarcó que "no tenemos que perder el foco de lo que significa esta movilización a nivel nacional, solo porque hay un personaje minoritario que se dedica a destrozar".

"Hay que seguir apoyando el movimiento de forma pacífica, y si podemos evitar saqueos y cosas que van en contra de lo que estamos luchando, tenemos que intervenir como ciudadanos, porque no lo podemos permitir", concluyó.