DT de Curicó: Si se trata de soñar, me gustaría dirigir en la Premier

La buena campaña de Damián Muñoz al mando de Curicó Unido fue analizada por el propio entrenador, quien aseguró que su gran meta es ser campeón con el cuadro tortero y adelantó que en lo personal sueña con dirigir alguna vez en la Premier League.

"Creo que armamos un equipo que propone, pero sin dejar de ser equilibrados", dijo en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Ahora mismo, (el objetivo es) pelear el título hasta el final con Curicó y ojalá ser campeón. Si no, darle al menos al club su primera clasificación a un torneo internacional", añadió.

Explicó que esas pretensiones no son una presión para él o para el plantel: "No, para nada, porque si fuera por historia, nosotros tendríamos que estar a estas alturas lidiando con el descenso y no pensando en cosas mayores", expresó.

Respecto a sus objetivos personales a futuro, Muñoz dijo que "probarme como técnico en un equipo de los de mayor convocatoria. Y quizás irme a otra liga ¿A cuál? Si se trata de soñar, pongo la Premier. Me encanta porque uno sabe de antemano que en los últimos 15 minutos de partido algo va a pasar".