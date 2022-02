Fabián Cerda denunció intento de robo a su casa y mostró el rostro del presunto delincuente

El portero de Curicó Unido Fabián Cerda denunció un intento de robo en su casa y mostró a través de sus redes sociales el rostro del presunto delincuente, que buscaba ingresar al domicilio, cuando el futbolista no estaba.

Con un video en Instagram, en el que se vio un sujeto evidentemente golpeado, el golero expresó: "Este, se acaba de meter a mi casa a robar. recién lo pillaron los vecinos. Esta es la cara de este we..."

Después publicó un video de todas sus pertenencias en el piso, señalándole a Carabineros que "arrasaron con todo", mientras que más tarde escribió un mensaje: "Gracias a todos los que me mandaron mensajes. Por sus muestras de cariño y apoyo por lo sucedido. Gracias a Dios no se llevó nada, pero el daño causado no se repara con nada".

Revisa los registros:

El portero de Curicó Fabián Cerda denunció un intento de robo en su casa @alairelibrecl pic.twitter.com/7gghrFFmQp — Felipe Labrín (@PipeLabrinh) February 1, 2022

