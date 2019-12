Hugo Vilches y desvinculación en Curicó Unido: Ataca nuestro prestigio, es difícil comprenderlo

El técnico Hugo Vilches conversó con Al Aire Libre PM sobre la inesperada desvinculación en Curicó Unido, tras dirigir sólo un partido, señalando que es una situación de difícil comprensión y que "ataca nuestro prestigio".

"Nos hubiese encantado ser evaluados por lo que somos capaces de mostrar en la cancha, no se pudo, un partido no es medida de evaluación para ningún entrenador. No nos sentimos respetados. También ataca nuestro prestigio, es difícil comprender cómo salimos del club de esta forma", explicó.

Además, Vilches remarcó que junto a su cuerpo técnico se sienten "tristes y apenados por una salida que no queríamos ni pretendíamos. Fue una decisión adoptada por el club, teníamos grandes deseos de continuar y hacer un proyecto interesante, en un club que tiene condiciones para hacerlo. Nosotros ya habíamos planificado la temporada 2020".

"Lamentablemente, no estaba convencido todo el club de nuestra llegada y eso provoca no poder continuar. Quedamos siempre bien con los futbolistas, los protagonistas de la actividad y agracedemos su entrega. No tuvimos la opción de ser evaluados en cancha", sentenció.