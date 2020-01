José "Pepe" Rojas jugará la temporada 2020 en Curicó Unido

El zaguero nacional José "Pepe" Rojas fue anunciado como refuerzo de Curicó Unido para la temporada 2020, club al que llegó tras su último paso por Huachipato.

"Un campeón de América con la Roja llega al 'Curi', ¡bienvenido, José 'Pepe' Rojas", informó el cuadro "tortero" en sus redes sociales

Además el futbolista agradeció a los hinchas de Universidad de Chile que pidieron su regreso, pero se mostró confiado de cara a su nuevo desafío en la Región del Maule.

"Quiero agradecer de corazón la muestra de cariño y afecto que me brindó la barra de Los de Abajo, siempre han sido una parte importante de mi carrera, pero hoy me toca defender y entregar todo mi profesionalismo a la gente de Curicó que me ha abierto las puertas de esta hermosa institución y ciudad", escribió el defensa en su cuenta de Instagram.