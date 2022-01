Leandro Benegas se despidió de Curicó Unido: Me voy contento y satisfecho

El delantero Leandro Benegas publicó un mensaje de despedida para Curicó Unido, club en que jugó la temporada 2021.

"Gracias por lo compartido", escribió el ex U. de Chile, Palestino, La Calera y Audax Italiano.

"Hoy me despido de un club donde fui feliz y donde conocí grandes personas. Sin dudas me voy contento y satisfecho de haber dado todo y más por esta camiseta", dijo el futbolista.

"Gracias en particular a mis compañeros y a los hinchas, que desde el día uno me brindaron todo su apoyo y cariño. Eso no se olvida nunca", siguió Benegas.

"Les deseo lo mejor para lo que viene. Siempre adelante Curicó", completó Benegas, que estuvo en el cuadro "tortero" durante el campeonato 2021.