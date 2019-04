Mauro Quiroga: Me encantó Chile, me pregunto por qué no vine antes

El delantero de Curicó Unido Mauro Quiroga, goleador del Campeonato Nacional 2019 con 7 goles, conversó con Al Aire Libre PM sobre su gran momento, asegurando que se proyecta en el fútbol chileno, al que le hubiese gustado llegar antes.

"Me encuentro muy bien y contento por el presente, tanto individual como colectivo, el equipo está en alza y estamos encontrando el rendimiento que buscamos" apuntó el atacante argentino de 29 años.

"Uno trabaja mucho a diario para seguir mejorando y dar lo mejor por su club. Si logramos levantar nuestros niveles vamos a seguir sumando, esa es la prioridad, además nos vamos a valorizar aún más", agregó.

Sobre su adaptación el fútbol chileno, Quiroga aseguró que si no fue titular desde un comienzo fue sólo por decisión técnica. "Estuve muy bien desde el primer día de pretemporada. No me costó por primera vez en mi carrera y hoy estoy viendo los resultados"

"Fue una decisión técnica no jugar los primeros partidos, pero nos quedamos sin entrenador (Jaime Vera) y el que llegó (Dalcio Giovagnoli) comenzó a probar por lo que encontró a quienes mejor se adaptan a su sistema y su forma", complementó.

Consultado por su experiencia en el balompié nacional admitió que le "encantó. Estoy agradecido por la posibilidad y me gustó todo, no sólo el fútbol sino que también el país y la tranquilidad. Tenemos una muy buena estabilidad que me hace pensar por qué no vine antes. Estamos muy bien como familia, adaptados a la ciudad y al país".

Respecto al alza que ha ido mostrando Curicó Unido en el torneo, manifestó que "tenemos la suerte de contar con jugadores de mucho potencial y capacidad, eso hace a los buenos equipos. Somos uno de los elencos con más goles del torneo y eso habla muy bien del equipo".