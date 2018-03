Carlos Navarro Montoya invitó a hinchas a participar en la "Noche Lila"

Carlos 'Mono' Navarro Montoya, ex arquero de Deportes Concepción, realizó un masivo llamado a los hinchas para que acompañen al club penquista en la 'Noche Lila', velada donde presentarán al plantel de cara para la temporada en la Tercera B.

"Quiero sumarme a la 'Noche Lila' de este sábado 24 de marzo para festejar que volvemos a caminar, que volvemos a transitar el camino hacia el lugar que debe ocupar Deportes Concepción", partió señalando Navarro en un video publicado en Facebook.

Agregó que "estoy convencido de que si bien es un camino largo, tenemos que estar feliz, cuando antes no existía. Volvemos a competir y hablo en plural, porque me siento parte de la familia lila. Cuando estuve con ustedes me hicieron sentir muy feliz y como siempre les digo, estoy convencido de que algún día volveremos a caminar juntos".

La 'Noche Lila', que tendrá como plato fuerte el amistoso con Iberia de Los Angeles, se realizará el sábado 24 de marzo, desde las 19:00 horas (GMT 22:00), en el Estadio 'Ester Roa Rebolledo', y contará con un aforo permitido de 8.000 personas.