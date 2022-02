Vicente Bernedo fue oficializado como refuerzo de Deportes Concepción

El portero Vicente Bernedo fue oficializado este viernes como refuerzo de Deportes Concepción para la temporada 2022 de la Segunda División (tercera categoría del fútbol chileno).

Bernedo llega a préstamo desde Universidad Católica, luego de debutar la temporada anterior en el primer equipo y ser héroe en la clasificación por penales a octavos de final de la Copa Chile, a costa de Deportes Iquique.

No obstante, para este año no iba a tener mayores opciones de jugar, dado que además del inamovible Sebastián Pérez, los "cruzados" contrataron al argentino Nicolás Peranic, ex Deportes Melipilla.

