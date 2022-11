Antillo: No creo que sea bueno cortar el proyecto de Berizzo sin saber qué objetivos le pidieron

Lorenzo Antillo, candidato a la presidencia de la ANFP, se refirió en nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa sobre las continuidades del técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, y el director deportivo Francis Cagigao.

Sobre Berizzo expresó: "Nunca es bueno que alguien llegue con la retroexcavadora y destruya lo que hay, no es una buena política, respecto a Berizzo lo primero que hay que hacer es entender qué se le pidió, qué objetivos se le plantearon, me parece un buen técnico, no creo que haya que cortar el proceso en este momento sin entender esos temas y teniendo en mente cuál es el objetivo que le pidieron".

"Para mí tiene que ser hoy generar el recambio necesario y clasificar al Mundial, es el objetivo que debe tener cualquier entrenador de la selección absoluta", cerró acerca del tema Antillo".

En relación a Cagigao, dijo que "cuando yo asuma, o el presidente electo asumirá en enero, a no ser que sea (Pablo) Milad, quien le daría continuidad, entiendo que Cagigao termina contrato en diciembre y desde mi punto de vista, no se ha visto justificado el rol del gerente deportivo, por lo tanto es un tema que creo que hay que ocuparlo bien, pongámosle el nombre que queramos, hay que ocuparlo y bien, tiene que ser un ente que conecte las distintas instancias, el presidente, directorio, con el técnico de las elección absoluta, también que se preocupe que las pautas de las selecciones se cumplan".

Las elecciones para la presidencia de la ANFP se llevarán a cabo el próximo martes 8 de diciembre. Antillo tendrá como contendores al actual timonel Pablo Milad y a Fernando Aguad.