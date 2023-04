Atlético Mineiro reveló lesión que sufrió Eduardo Vargas tras el debut en Copa Libertadores

Atlético Mineiro entregó malas noticias respecto a Eduardo Vargas, tan solo un día después de que el equipo se proclamara campeón del "Mineirao" en Brasil.

En sus redes sociales, el "Galo" informó de la lesión que afectó a "Turboman" tras el duelo ante Libertad de Paraguay en Copa Libertadores la pasada semana, y que lo tuvo ausente de la definición por el título estadual ante America Mineiro.

"Las pruebas de imagen encontraron una distensión del ligamento colateral medial con edema óseo en la rodilla izquierda del delantero Vargas, luego de un traumatismo durante el partido contra Libertad", explicó el club brasileño en un comunicado.

Así, se espera que Vargas se reintegre a Atlético Mineiro recién cerca de junio próximo. Con esto, se perderá los desafíos de la tercera ronda de Copa de Brasil y el estreno en el Brasileirao ante Vasco da Gama.

🏥 DM Informa



Exames de imagem constataram um estiramento do ligamento colateral medial com um edema ósseo no joelho esquerdo do atacante Vargas, após um trauma durante o jogo contra o Libertad.



O atleta já iniciou o tratamento na fisioterapia. Desejamos boa recuperação. pic.twitter.com/c5XEyPULZy