Eduardo Vargas respondió a rumores que lo vinculan a Colo Colo

Los rumores que vinculan al delantero chileno Eduardo Vargas con Colo Colo ganaron fuerza ayer martes, no obstante, el propio goleador salió a desmentir supuestas declaraciones suyas en torno a la opción de arribar a Macul.

"Falso, jamás dije eso", escribió Vargas en respuesta al post de la cuenta de Instagram "Outofcontextuch_", que publicó una imagen de los supuestos dichos del jugador.

Vargas tiene contrato con Atlético Mineiro, no obstante, su futuro no está aún definido y aunque a inicios de año también estuvo en las carpetas de Universidad de Chile, finalmente no arribó al cuadro donde fue campeón de la Copa Sudamericana en 2011.