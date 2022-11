Eduardo Vargas tras sus dos goles: Podríamos haber ganado, pero así es el fútbol

El delantero chileno Eduardo Vargas se mostró satisfecho por sus dos goles en el empate de Atlético Mineiro contra Sao Paulo, pero lamentó que no pudieran salvar un resultado.

"Fue importante el resultado y el punto será muy relevante para la recta final del campeonato. La verdad es que podríamos haber ganado, pero así es el fútbol, a veces necesitas algo de suerte, pero nos sirve", sostuvo al club.

"Estoy feliz por mí y también lo estoy por poder ayudar una vez más al equipo", señaló.

El atacante siguió postulando que "ahora tenemos bastantes días para trabajar y tenemos que ganar, eso es lo más importante y ahí tenemos nuestra mente, solo en ganar", de cara para el choque del próximo lunes ante Botafogo.

