Jorge Sampaoli quiere llevarse a Eduardo Vargas a Atlético Mineiro

El ex entrenador de la Roja y actual DT de Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, quiere volver a tener de pupilo al delantero chileno Eduardo Vargas, esta vez en el cuadro brasileño.

Así lo dio a conocer el diario La Cuarta este domingo, en donde además revelaron que el elenco "galo" ya había manifestado su interés por "Turboman" a comienzos del 2020.

El ex director del equipo mineiro, Rui Costa, afirmó en conversación con el citado medio que "a principio de año Atlético Mineiro pidió precio por Vargas, pero su pase era muy alto para el presupuesto. Tengo la certeza de aquello, porque yo mismo inicié los sondeos".

"Si lo quiere Jorge Sampaoli a Vargas ahora, no me extrañaría, porque ya lo tuvo en Universidad de Chile y en la selección de Chile donde ganaron muchos títulos. Pero es sólo una opinión personal, no hablo como dirigente. Yo ya no estoy en Mineiro", apuntó.

El dirigente agregó que "si me pregunta a mí, yo creo que le puede hacer bien jugar otra vez con Sampaoli. Yo tuve a Vargas en Gremio, lo llevé cedido después de ganarle la pulseada a varios clubes brasileños. Volver con el argentino le puede hacer bien a su juego".