La experiencia de Eduardo Vargas con "visitas" de animales a su hogar: Tiene pánico a algunos bichos

El delantero chileno Eduardo Vargas vivió una peculiar experiencia en su hogar en Belo Horizonte, donde defiende a Atlético Mineiro, pues recibió la visita de unos monos titíes de copete negro.

Según detalló el diario Las Ultimas Noticias, fue una situación agradable para la familia del artillero, pues su esposa, Daniela Colett -quien subió algunas historias en Instagram-, y sus hijos aman la naturaleza.

"Es la primera vez que hemos visto monos, pero ya observamos tucanes, coatíes y lagartijas, que andan siempre. Aparte, hay varios otros pájaros como colibríes, insectos y hartas mariposas", dijo la mujer del delantero al mencionado medio.

En esa línea, reveló un detalle con respecto al ex jugador de Tigres: "Eso sí, Eduardo tiene miedo (ríe). La verdad es que él no es tan cercano a la naturaleza como los niños y yo. Tiene pánico a algunos bichos. Costó convencerlo. El no estaba muy de acuerdo en venirnos a esta casa", señaló.