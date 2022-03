Presidente de Atlético Mineiro puso una condición económica para renovar a Eduardo Vargas

Eduardo Vargas, junto a otros jugadores, terminan su contrato con Atlético Mineiro a final de año, y el presidente del club, Sérgio Coelho, se refirió a las negociaciones con los futbolistas "galos".

"Esto es parte de un plan. Todos los jugadores aún tienen contrato hasta final de año. Intentamos solucionarlo con mucha antelación para no tener problemas más adelante. Todos aquellos jugadores a los que les falta renovar sus contratos, simplemente no se queden si no quieren", dijo a Radio Itatiaia de Brasil.

Además envió un mensaje a los futbolistas que quieran extender su vínculo con el equipo, entre los que se encuentra Vargas. "El Atlético está interesado en la renovación, siempre que sean cantidades que podamos pagar", indicó.

"Turboman" arribó al equipo mineiro en noviembre de 2020. En 63 defendiendo la camiseta albinegra ha anotado 15 goles, completado 8 asistencias y en 2021 ganó el segundo título de Brasileirao en la historia de la insitución, tras 50 años de la primera estrella.