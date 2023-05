Presidente de Atlético Mineiro: Vargas falla goles, pero hay que tener paciencia y no criticar

El presidente de Atlético Mineiro, Sergio Coelho, alabó al delantero chileno Eduardo Vargas, quien fue titular en el último partido de su equipo, que fue victoria por 2-0 ante Alianza Lima, en Brasil, por la Copa Libertadores.

"El último partido que criticaron a Vargas, sus resultados y estadísticas fueron excelentes. Tal vez incluso por eso Coudet (técnico del equipo) lo puso en el partido por la Copa", expresó el timonel tras el duelo.

"No tengo dudas, es un gran jugador, un futbolista de la selección. Es cierto, falla goles, pero hay que tener paciencia a veces y no criticar", añadió el mandamás.

Hace unos días a "Torcida Organizada Galocura", la barra del Atlético Mineiro, había escrito un mensaje duro con Vargas donde afirmaron que ya no aceptaban al chileno vistiendo la camiseta del equipo, debido a que "son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera en el club, innumerables ocasiones en las que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, sin voluntad y que no honra nuestros colores".

"La indiferencia, la pereza y la mala voluntad de este jugador en el partido de hoy podría haberle costado mucho al club. Si ese pibe se queda en el club, el problema ahora será de nosotros, de la torcida Galocura. ¡La paciencia tiene un límite, y la nuestra se acabó!", agregaron.