"Son poco agradecidos contigo": La defensa de la esposa de Vargas por no ser llamado a la Roja

Luego de conocerse la nómina de Reinaldo Rueda en la selección chilena para los próximos amistosos ante México y Estados Unidos, las ausencias que llamaron más la atención fueron las de Marcelo Díaz y Eduardo Vargas. Justamente, la esposa del delantero, Daniela Colett, manifestó su malestar por la ausencia de su marido en la convocatoria.

A través de su cuenta de Instagram, la brasileña posteó un texto dirigido al artillero de Tigres, en el que afirma que: "Me admira la nobleza que tienes, la capacidad de ignorar lo malo que te rodea".

En el mismo escrito Colett manifiesta su pesar comentando que: "Sabiendo todo lo que hiciste por tu país y lo poco agradecidos que han sido contigo. Aún así quieres tanto a tu gente y estás ahí para apoyarlos siempre".

"No importa si ya no traes ningún título de fútbol a la casa, ni los resultados que existan. No digo que no estaré feliz con victorias, pero para mí el mayor título es tu carácter y corazón", finaliza el posteo.

Vargas estuvo considerado en los planes del técnico de La Roja para los encuentros antes de la Copa América, pero finalmente la decisión del estratega colombiano cambió en la lista oficial.