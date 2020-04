FIFA 20: Así quedaron los cuartos del torneo de futbolistas chilenos

Este sábado arrancó el torneo de videojuego FIFA 20 de futbolistas chilenos, en el que se jugaron las llaves de octavos de final y se definieron a los ocho clasificados a la siguiente ronda, a disputarse el próximo lunes.

Universidad Católica, Universidad de Chile, O'Higgins (eliminando a Colo Colo), Huachipato, Universidad de Concepción, Cobresal, Palestino y Unión Española chocarán en cuartos de final, para tratar de avanzar a las fases finales que se cerrarán el martes.

Revisa las llaves de cuartos de final del torneo FIFA 20:

- Universidad Católica (Gonzalo Tapia) vs. O'Higgins (Matías Fracchia)

- Universidad de Concepción (Martín Lara) vs. Cobresal (Pablo Cárdenas)

- Huachipato (Yerko Urra) vs. Palestino (Nicolás Díaz)

- Universidad de Chile (Camilo Moya) vs. Unión Española (Carlos Palacios)