Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz conoció a sus rivales en la Europa League

Este viernes se sortearon los grupos de la Europa League, certamen en el que participará el volante chileno Charles Aránguiz junto a Bayer Leverkusen, equipo alemán al que le tocó una zona favorable.

El elenco de las "aspirinas" compartirá el Grupo C del certamen con Slavia Praga de República Checa

Hapoel Nicosia de Chipre y Niza de Francia.

Otros grupos atractivos serán el que tendrá a Napoli, Real Sociedad, AZ, Rijeka y Lille, además del H que van a compartir Celtic, Sparta Praga, AC Milan y LOSC.

Revisa acá todos los grupos:

